Интернет в Иране заблокирован уже два месяца

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"
Иран продолжает бить собственные рекорды по длительности блокировки интернета: сети в стране нет уже почти два месяца.

"Отключение интернета в Иране продолжается уже 59-й день, 1 392 часа"

– NetBlocks

Отмечается, что блокировка сети в Иране стала самой длительной в истории. 

Напомним, что интернет в ИРИ впервые заблокировали в начале января на фоне массовых протестов, переросших в беспорядки. Власти страны мотивировали решение необходимостью борьбы с каналами связи участников погромов, а также противодействием кибератакам. В дальнейшем отключения сети были вызваны началом военного конфликта между Ираном и США.

Вам может быть интересно

