Трамп: иранские нефтепроводы могут разорваться через три дня

Глава Белого дома заявил, что не нефтяной инфраструктуре Ирана могут в ближайшие дни возникнуть разрывы в связи с тем, что возможности отгрузки нефти нет.

Через три дня нефтепроводы в Иране могут взорваться на фоне морской блокады, реализуемой американскими военными, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он пояснил, что по иранским нефтепроводам "проходят большие объемы нефти", при это отгружать ее возможности нет.

"И если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее в хранилища или на суда, что и происходит с ними (Ираном), так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри"

– Дональд Трамп

По словам американского лидера, у Тегерана "есть примерно три дня до того, как это произойдет". Если же такое случится, то Исламская Республика может лишиться 50% нефтедобывающих мощностей.

