Авиапарк Казахстана пополнят почти 150 самолетов

Авиавласти Казахстана планируют до 2040 года закупить еще 144 новых самолета производства американской корпорации Boeing - шесть из них прибудут в страну уже до конца 2026 года.

Авиавласти Казахстана намерены расширять авиапарк страны и географию полетов за счет закупок новых самолетов, сообщил во время слушаний в сенате министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

"Несмотря длительные сроки поставок, 8-10 лет, перевозчики работают с производителями, в частности, с американской корпорацией Boeing. До конца текущего 2026 года авиапарк страны пополнится еще 6 самолетами. До 2040 года прибудут еще 144 самолета"

- Нурлан Сауранбаев

В минувшем 2025 году Казахстан заключил с Boeing контракт на $15 млрд. Также правительство страны использует для оплаты поставок авиатехники финансовые инструменты Банка развития Казахстана, добавил министр, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что казахстанская низкобюджетная авиакомпания Fly Arystan анонсировала с 1 июня рост числа авиарейсов из Астаны в Грузию, Кыргызстан и Узбекистан – авиарейсы будут выполняться в Кутаиси, Батуми, Газипашу, Ташкент и на озеро Иссык-Куль – на самых популярных у казахстанских туристов авианаправлениях. Именно на них делают упор казахстанские компании-авиаперевозчики.