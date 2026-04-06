Армению и Казахстан соединили новые авиарейсы

Казахстан и Армения расширили авиасообщение между странами, введя в полетные расписания двух авиакомпаний регулярные авиарейсы сразу по двум направлениям, между Ереваном и Актау и Ереваном и Астаной.

Перелеты между Арменией и Казахстаном стали удобнее – сразу две авиакомпании начали выполнять регулярные авиарейсы между странами сразу по двум направлениям. Так, 18 апреля авиалайнер казахстанского лоукостера, авиакомпании SCAT, поднялся в небо в Актау и взял курс на Ереван: теперь он будет летать по этому маршруту дважды в неделю, по вторникам и субботам, на воздушных судах Boeing 737, передает Kazinform.

Накануне к авиасообщению присоединился армянский перевозчик SHIRAK AVIA: он открыл регулярный авиамаршрут между столицами двух государств. Его авиарейсы выполняются один раз в неделю, по понедельникам, тоже на самолетах Boeing 737.

Расширение географии полетов и увеличение частоты рейсов ведется на постоянной основе, и запуск новых направлений поможет развитию торгово-экономических, деловых и туристических связей между Казахстаном и Арменией, сообщили в Комитете гражданской авиации Минтранса Казахстана.

Напомним, ранее мы писали о том, что в первой декаде текущего месяца прошла встреча министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна и главы Минтранса Казахстана Нурлана Сауранбаева, в ходе которой руководители транспортных ведомств двух стран обсудили вопросы железнодорожного и авиасообщения.

Одной из обсуждаемых тем стало возможное возобновление прямого авиасообщения между странами. Кроме того, стороны поговорили о проекте "Перекресток мира" и о железнодорожной инфраструктуре.