Вестник Кавказа

Иран заинтересован в безвизе с РФ – посол

Заграничный паспорт РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Ирана в Москве заявил о том, что Тегеран заинтересован в установлении безвиза с российской стороной и предлагал варианты решения этого вопроса.

Иран имеет большой интерес к установлению безвизового режима с Россией, такое заявление сделал посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Что касается позиции Исламской Республики Иран, мы, конечно же, заинтересованы в безвизовом режиме"

– Казем Джалали

Посол пояснил, что речь идет о введении безвизового режима для индивидуальных путешественников.

Тегеран предлагал свои варианты решения этого вопроса, однако, подчеркнул он в интервью "Известиям", все зависит от окончательного мнения российской стороны.

"Мы предлагали свои варианты решения этого вопроса российским коллегам. Это уже зависит от их решения. Иран полностью готов открыть страну для российских граждан"

– Казем Джалали

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