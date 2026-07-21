Вестник Кавказа

Грузия резко нарастила импорт томатов из Азербайджана

Грузия резко нарастила импорт томатов из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Закупки азербайджанских томатов Грузией в этом году возросли в 2,6 раза. За полгода страна приобрела более 3,7 тыс т томатов из Азербайджана.

Грузия увеличила закупку азербайджанских томатов в 2026 году, следует из данных национального статистического управления Грузии.

За шесть месяцев с января по июнь включительно в Грузии поступило 3 751 т томатов из Азербайджана, что превышает показатели за первое полугодие 2025 года в 2,6 раза. В стоимостном выражении импорт вырос в 2,7 раза – до $2,7 млн.

Азербайджан вошел в число крупнейших поставщиков томатов в Грузии и занял второе место по поставкам.

Всего за полгода Грузия ввезла 17,96 тыс т импортных томатов на $13 млн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1475 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.