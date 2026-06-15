Вестник Кавказа

Баку примет самый масштабный мировой борцовский турнир U17

Баку примет самый масштабный мировой борцовский турнир U17
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце июля в столице Азербайджана состоится ЧМ U17 по борьбе, который станет в Баку будет рекордным по количеству участников за последние 20 лет – он пройдет в Национальной гимнастической арене Баку.

Баку идет на очередной рекорд – в конце августа в столицу Азербайджана съедутся более 1100 лучших борцов в возрасте до 17 лет, которые посоревнуются за награды в мировом чемпионате U‑17, сообщил генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Парвин Пириев.

В соревнованиях примет участие сборная Армении, Азербайджан на нем будут представлять 29 спортсменов, которые выступят в вольном и греко-римском стиле, передает Sputnik Азербайджан.

Столь высокий интерес к турниру - результат последовательно развивающейся спортивной политики Азербайджана. Его главная цель - поддержка и развитие молодых борцов и формирование поколения спортсменов для будущих национальных команд, отметил генсек федерации.

Чемпионат мира пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа, в первые дни турнира пройдут поединки по греко-римской борьбе, затем выступят женщины, а в заключительные дни будут определены победители в вольной борьбе, говорится в сообщении.

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