США и Саудовская Аравия подписали соглашение о мирной ядерной программе

Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия подписали долгосрочное двустороннее соглашение, которое предусматривает поддержку американской стороной мирной ядерной программы королевства.

Глава Минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подписали договор о развитии атомной программы. Об этом сообщило амереканское министерство энергетики.

Документ передан на рассмотрение американского Конгресса и рассчитан на несколько десятилетий. Соглашение предусматривает участие компаний из США в реализации саудовского проекта при строгом соблюдении высоких стандартов ядерной безопасности и нераспространения.

По данным издания "The Wall Street Journal", срок действия договора составляет 30 лет, а объем инвестиций оценивается в десятки миллиардов долларов. Документ также допускает строительство объекта по обогащению урана на территории Саудовской Аравии, если стороны сочтут это целесообразным.