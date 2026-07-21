Вестник Кавказа

Иран ждет, когда Израиль ударит первым – Аббас Аракчи

Флаги Ирана и Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран занимает оборонительную позицию относительно Израиля и ждет шагов от еврейского государства в направлении эскалации.

Власти Ирана занимают выжидательную позицию относительно Израиля. Тегеран ждет, когда Тель-Авив первым предпримет какие-либо действия против ИРИ, рассказал глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи. 

"Иран будет ждать, когда (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху ударит первым, так как он (Иран - ред.) наслаждается растущим политическим кризисом внутри сионистского режима"

– Аббас Аракчи 

По словам Аракчи, иранские войска уничтожают оборонительные рубежи в регионе, которые создали США для обороны Израиля от ракет и дронов. 

По данным CNN, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с членами кабмина страны возможность активизации боевых действий против Ирана.

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