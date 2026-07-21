Вестник Кавказа

В Дагестане 27 июля будет нерабочим днем из-за празднования Дня конституции

В Дагестане 27 июля будет нерабочим днем из-за празднования Дня конституции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следующая рабочая неделя в Дагестане будет сокращенной из-за празднования Дня конституции.

Власти Дагестана утвердили 27 июля нерабочим днем по случаю Дня конституции республики. 

Формально празднование Дня конституции республики приходится на воскресенье, 26 июля, однако праздничный день перенесен на понедельник.

"В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Соответственно, выходной день с воскресенья 26 июля переносится на понедельник 27 июля 2026 года"

– правительство Дагестана

В связи с праздником в центре Махачкалы 26 июля пройдет масштабный концерт. Отметим, что нерабочим днем 26 июля считается в Дагестане с 1995 года.

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