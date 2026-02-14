США добьются разоружения ХАМАС в Газе – постпред при ООН

Американский постоянный представитель при ООН заявил о том, что Соединенные Штаты в любом случае добьются разоружения формирований палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Американская сторона будет добиваться полного разоружения формирований радикального палестинского движения ХАМАС в Газе, такое заявление сделал постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети.

Каки подчеркнул постпред, Вашингтон этого добьется любым путем, так или иначе.

"ХАМАС управляет Газой при помощи автоматов АК-47. Они разоружатся - либо простым, либо сложным путем"

– Майк Уолтц

Он уточнил, что рассчитывает на благоразумие руководства ХАМАС и выбор им мирного пути разоружения.