Новые меры безопасности предпримут на Армянской АЭС

Дополнительные меры безопасности будут реализованы на Армянской атомной электростанции. Предварительные наработки предстоит оценить Комитету по регулированию ядерной безопасности Армении.

Меры безопасности на Армянской АЭС значительно расширят в рамках продления срока ее эксплуатации, такие сведения содержатся в отчете о соответствующих работах. Он был утвержден на заседании армянского правительства.

В частности, планируется оценить алгоритм действий, которые должны будут быть предприняты в случае утечки радиоактивного пара из контура циркуляции при диаметре разрыва трубы 200 мм.

Еще один пакет оценок связан с безопасным остановом и охлаждением реактора Армянской АЭС. Кроме того, предполагается рассмотреть риски распространения радиации в случае пожаров вокруг АЭС.

Давать оценку документам будет Комитет по регулированию ядерной безопасности Армении.

Напомним, что масштабные работы по продлению сроков эксплуатации атомной станции стартовали в 2020 году.