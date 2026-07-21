Вестник Кавказа

В ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ – СМИ

В ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель не согласовал 21-й пакет санкций против России. В новый пакет должны были войти компромиссные меры по СПГ и импорту российской продукции.

Европейские власти не смогли прийти к консенсусу относительно 21-го пакета антироссийских санкций: встреча послов ЕС завершилась без результатов. Об этом рассказал источник в Брюсселе. 

"Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет"

– источник 

Отметим, что 21-й пакет санкций подразумевает смягчение ограничений на транспортировку СПГ в третьи страны. Также планировалось отказаться от запрета на импорт российской рыбы, передает ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
520 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.