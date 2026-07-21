В ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против РФ – СМИ

Брюссель не согласовал 21-й пакет санкций против России. В новый пакет должны были войти компромиссные меры по СПГ и импорту российской продукции.

Европейские власти не смогли прийти к консенсусу относительно 21-го пакета антироссийских санкций: встреча послов ЕС завершилась без результатов. Об этом рассказал источник в Брюсселе.

"Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет"

– источник

Отметим, что 21-й пакет санкций подразумевает смягчение ограничений на транспортировку СПГ в третьи страны. Также планировалось отказаться от запрета на импорт российской рыбы, передает ТАСС.