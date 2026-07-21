Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали официальные переговоры в Маниле. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Очная двусторонняя встреча стартовала в 11:54 (06:54 мск) на территории Филиппинского международного конференц-центра на полях мероприятий по линии АСЕАН.
Накануне очных переговоров Лавров напомнил о достижении общих пониманий лидерами России и США на саммите в Анкоридже на Аляске.
Отметим, ранее руководители внешнеполитических ведомств 11 раз беседовали по телефону. Во время первого разговора 15 февраля 2025 года стороны условились о поддержании канала коммуникации для решения проблем в двусторонних отношениях и обсудили задачи по созданию условий для нормальной работы дипмиссий.