Вестник Кавказа

Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио приступили к официальным очным переговорам на международной площадке в Маниле.

​Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали официальные переговоры в Маниле. Об этом сообщает  информационное агентство ТАСС.

​Очная двусторонняя встреча стартовала в 11:54 (06:54 мск) на территории Филиппинского международного конференц-центра на полях мероприятий по линии АСЕАН.

​Накануне очных переговоров Лавров напомнил о достижении общих пониманий лидерами России и США на саммите в Анкоридже на Аляске.

​Отметим, ранее руководители внешнеполитических ведомств 11 раз беседовали по телефону. Во время первого разговора 15 февраля 2025 года стороны условились о поддержании канала коммуникации для решения проблем в двусторонних отношениях и обсудили задачи по созданию условий для нормальной работы дипмиссий.

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