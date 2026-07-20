Вестник Кавказа

В США раскрыли опасность взимания платы за проход через Ормуз

Танкер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взимание платы за проход через Ормузский пролив чревато тем, что этот сценарий может повториться с другими международными морскими путями.

Взимание платы за проход судов через Ормузский пролив создает опасный прецедент, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, Тегеран "требует права контролировать судоходство в Ормузском проливе, которого у него нет ни по одному из законных механизмов". Эта ситуация может создать "прецедент когда одно государство решает установить контроль над международным морским путем, взимает плату за проход и стреляет по судам в случае отказа платить".

Глава Госдепа указал на то, что в будущем такая ситуация может повториться и в отношении других водных путей, как на Ближнем Востоке, так и в других частях света.

"На кону <...> основополагающие принципы свободы судоходства и в случае возникновения угрозы аналогичным рискам может подвергнуться мировая экономика и правила, которым подчиняется последние 150 лет международная торговля"

– Марко Рубио

Напомним, Ормузский пролив – стратегически важная водная артерия, по нему транспортируется около 20% всей мировой нефти и большая доля СПГ. Северное побережье пролива контролирует Иран, южное – ОАЭ и Оман.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.