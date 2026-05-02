Подозреваемого в шпионаже приговорили к смертной казни в Иране

Житель Ирана приговорен к смертной казни за участие в запрещенной радикальной организации. Его подозревают в шпионаже в пользу США и Израиля.

В Иране вынесли смертный приговор местному жителю, которого власти обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным агентства IRIB, мужчина был задержан 21 января нынешнего года в провинции Альборз, расположенной в северной части страны. В ходе обыска по месту его жительства правоохранители, как утверждается, обнаружили пять пистолетов, 90 патронов, девять магазинов, дистанционные детонаторы, 11 самодельных гранат, 12 светошумовых устройств, три десятка самодельных гранатометов, а также компоненты и сырье для изготовления взрывчатых веществ высокой мощности.

Следствие отмечает, что на допросе задержанный признал, что с 2022 года был членом запрещенной радикальной организации и действовал против национальной безопасности страны.

Кроме того, сообщается, что мужчина получил в городах Кередж и Махдашт партию оружия и средств связи. Это была незадолго до начала массовых протестных акций, охвативших страну в конце 2025 года.