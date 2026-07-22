Вестник Кавказа

Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина. Визит лидера КНР будет ответом на майский визит Трампа в Китай.

Президент США Дональд Трамп обнародовал дату визита председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидер Китая прибудет в США 24 сентября. 

"Президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим. ред.) приезжает 24 сентября"

– Дональд Трамп 

Ранее состоялась встреча глав дипведомств Китая и США Ван И и Марко Рубио. В частности, стороны обсудили детали предстоящего визита Си Цзиньпина в США, а также список тем, которые предстоит обсудить лидерам. 

Напомним, что Трамп посетил столицу Китая в середине мая. Вместе с американским президентом в Пекин прибыла большая группа представителей американского бизнеса.

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