ЕС утвердил 21-й пакет антироссийских санкций

Полсотни человек попали под новые антироссийские санкции Евросоюза. Ограничения также коснулись 170 юридических лиц.

Евросоюз утвердил 21-ый пакет санкций против России, включив в него 48 физических и 170 юридических лиц. Об этом сказано в распространенном 23 июля сообщении Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России... Он включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику... и крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных позиций, в общей сложности 218, из которых 48 физических и 170 юридических лиц"

– Совет ЕС

Санкции включают в себя заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения коснулись также четырех иностранных банков и 33 кредитно-финансовых организаций. Кроме того, ЕС расширил санкции против российской нефтяной отрасли, включив в список три российских нефтеперерабатывающих завода и один НПЗ в Белоруссии.

Помимо этого, под санкции попало 41 судно, 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Ограничения также затрагивают восемь человек, которые, как отметили в ЕС, занимаются распространением пропаганды, передает РИА Новости.

Ограничения на проведение транзакций теперь распространяются еще на 14 платформ, которые оказывают услуги в сфере криптоактивов и зарегистрированны в Грузии, Панаме, ОАЭ, Панаме, Белоруссии, Киргизии и на Маршалловых Островах.

Под санкции попали ПАО "Мосбиржа" и зампредседателя Банка России Михаил Мамута.

Очередной пакет санкций также сохраняет ограничение цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.