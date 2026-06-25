Субъекты ЮФО названы лидерами по выдаче межрегиональной ипотеки

В Адыгее, Крыму и Севастополе россияне чаще всего брали ипотеку вне своих субъектов в течение этого года, сообщают аналитики сервиса Сбербанка "Домклик".

Россияне в 2025-2026 году стали чаще выбирать юг России для того, чтобы взять ипотеку вне своих субъектов, следует из аналитических материалов сервиса Сбербанка "Домклик".

Согласно статистике, речь идет о Республике Адыгея, городе Севастополе и Республике Крым.

"Республика Адыгея (69,01%) и Севастополь (48,43%), а также Республика Крым (50,57%) стали регионами-лидерами РФ по доле выдачи межрегиональных ипотек в 2025-2026 годах"

– сервис "Домклик"

Также, по данным аналитиков, на четвертом месте среди регионов РФ по доле выдачи межрегиональных ипотек расположился Краснодарский край (42,96%).

Как отметили специалисты сервиса "Домклик", чаще всего люди выбирают ипотеку для приобретения жилья в новостройках – около 23%, реже отдается предпочтение вторичной и загородной недвижимости – 17,6 и 12,5% соответственно.

Аналитики связывают это с тем, что "переезжает наиболее экономически активная часть населения, готовая платить за дорогие лоты", чей доход достаточно высок.