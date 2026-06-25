Субъекты ЮФО названы лидерами по выдаче межрегиональной ипотеки

Россияне в 2025-2026 году стали чаще выбирать юг России для того, чтобы взять ипотеку вне своих субъектов, следует из аналитических материалов сервиса Сбербанка "Домклик".
Согласно статистике, речь идет о Республике Адыгея, городе Севастополе и Республике Крым.
"Республика Адыгея (69,01%) и Севастополь (48,43%), а также Республика Крым (50,57%) стали регионами-лидерами РФ по доле выдачи межрегиональных ипотек в 2025-2026 годах"
– сервис "Домклик"
Также, по данным аналитиков, на четвертом месте среди регионов РФ по доле выдачи межрегиональных ипотек расположился Краснодарский край (42,96%).
Как отметили специалисты сервиса "Домклик", чаще всего люди выбирают ипотеку для приобретения жилья в новостройках – около 23%, реже отдается предпочтение вторичной и загородной недвижимости – 17,6 и 12,5% соответственно.
Аналитики связывают это с тем, что "переезжает наиболее экономически активная часть населения, готовая платить за дорогие лоты", чей доход достаточно высок.