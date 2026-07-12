Вестник Кавказа

В Узбекистане в августе запустят первую платную дорогу

В Узбекистане в августе запустят первую платную дорогу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первая платная дорога в Узбекистане может быть запущена уже в следующем месяце, сообщил Мирзиеев. Строительство дороги Ургенч-Хива завершается, время в пути сократится благодаря новой трассе с 60 до 17 минут.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал о планах вскоре запустить в республике первую платную автодорогу.

"Мы уже начали строительство первой платной дороги, которая свяжет Хиву - один из исторических центров нашей республики - с Ургенчем. Если все сложится, в следующем месяце мы введем ее в эксплуатацию"

– Шавкат Мирзиеев

Стоимость дороги составила $120 млн, сооружать новую четырехполосную трассу начали в феврале этого года, к настоящему времени работы по строительству выполнены на 80%.

Платная дорога, как ожидается, будет востребована как среди местных жителей, так и среди иностранных туристов. Она позволит сократить время в пути между Ургенчем и Хивой с 60 до 17 минут.

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