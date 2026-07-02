Пожары в Турции будут тушить российские самолеты-амфибии

Самолеты из России прибыли в Турцию для борьбы с лесными пожарами. В Турции горят Анталья, Мугла и Афьон-Карахисар.

Из России в Турцию прибыли два российских самолета-амфибии Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.

В экстренных службах уточнили, что самолеты были направлены из Ростова-на-Дону и из Красноярска.

"По предварительной информации, продолжительность контракта на тушение лесных пожаров составляет два месяца"

– экстренные службы

На фоне сильной жары в нескольких провинциях Турции бушуют лесные пожары, горят Афьон-Карахисар, Анталья и Мугла, где огонь приблизился к Фетхие.

В российском посольстве в Анкаре ранее сообщали, что турецкая сторона запросила у РФ помощь в тушении сезонных лесных пожаров, передает РИА Новости.