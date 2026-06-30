Пожары в Турции: в Стамбуле и Аланье горели туристические зоны

Пляжный комплекс горел в Стамбуле, несколько человек пострадали, в Аланье пожар вспыхнул на территории отеля Elysee Rive Hotel, потребовалась эвакуация.

В Турции пожары произошли в туристических зонах в Стамбуле и Аланье, об этом сообщают местные СМИ.

В Стамбуле накануне вечером пожар вспыхнул на острове Бююкада в Мраморном море, входящим в Принцевы острова. Возгорание случилось в пляжном комплексе Viranbağı Plajı в ресторанной зоне. Ветер быстро распространил огонь на лесной массив.

Экстренные службы провели эвакуацию, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В пожаротушении были задействованы наземные подразделения и авиация. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации огня.

В Аланье в районе Гюллерпынары возгорание произошло в отеле Elysee Rive Hotel, отдыхающие были эвакуированы, пострадавших нет. Пожар был оперативно локализован. Причина ЧП будет установлена.