Продажи туров из РФ в ОАЭ на сентябрь достигли уровня 2025 года

Российские туроператоры отмечают, что продажи путевок в ОАЭ восстановились до уровня 2025 года, но речь идет о турах на следующий месяц. На октябрь-декабрь они пока отстают от прошлогодних на 40%.

Показатели продаж туров из России в ОАЭ восстановились до уровня 2025 года, рассказал в ходе пресс-конференции гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

Тем не менее, он подчеркнул, что речь идет о бронированиях на период конца августа и начала сентября. Показатели бронирований на октябрь-декабрь пока отстают от прошлого года на 40%.

"В дневных продажах Эмираты выросли до уровня прошлого года. О чем это говорит? Что в целом у людей появляется доверие к этому направлению. Но мы видим, что нет глубины. Люди бронируют на ближайшие даты, потому что нет негативной новостной повестки, хорошие цены"

– Владимир Рубцов

Эксперт объяснил это явление тем, что "у туристов после событий весны 2026 года есть определенные опасения по поводу того, что может произойти на Ближнем Востоке".

Рубцов спрогнозировал подобную ситуацию вплоть до конца года: "люди будут готовы бронировать только на текущий месяц".

Напомним, туроператор Fun&Sun уже начал отправку туристов в Эмираты на блоках мест.

Отмечается, что с 17 августа действует вся полетная программа.