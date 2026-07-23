Абхазская Гагра остается самой популярной локацией у россиян

Самым популярным у российских туристов в Абхазии остается район Гагры и в частности поселок Цандрыпш, где строятся новые современные отели. Развитие получает и курортная Гудаута.

Большинство российских туристов, собираясь на отдых в Абхазию, выбирают для своего отдыха Гагрский район: они выбирают регион из-за его обустроенности и основательной курортной инфраструктуры, сообщил глава абхазского направления одной из российских туристических компаний Сергей Косилов.

"В частности, особой популярностью у путешественников пользуется курортный поселок Цандрыпш, где быстрыми темпами строятся новые современные отели"

- Сергей Косилов

Поражает россиян и обустроенность платных пляжей в Сухуме: такой уровень не везде доступен для отдыха даже в России. Популярна у них и Гудаута со своей знаменитой набережной, которая вскоре получит продолжение, отметил глава направления, передает Sputnik Абхазия.

Чуть менее изучена и освоена россиянами восточная часть республики, несмотря на то, что и она получила хороший импульс для развития: активно застраивается Гулрыпшский район, вслед за ним подтягивается и Очамчырский район, отметил Сергей Косилов.