Медузы из Азовского моря могут обеспечивать в год до 260 тыс т коллагена

Вылов медуз в Азовском море позволит России ежегодно получать до 260 тыс т коллагена, который используется в медицине и косметологии, считают в Росприроднадзоре.

Летом в РФ стартовал эксперимент по вылову в Азовском море медуз, при достаточном объеме добычи они могут использоваться для получения коллагена, поведал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Сегодня экспертами представлены предложения по производству из медуз коллагена для применения в медицинских целях и косметологии. Предварительные расчеты показывают, что промышленный вылов медуз в Азовском море позволит ежегодно производить до 260 тыс т коллагена, который можно использовать в медицинской сфере и косметологии без ущерба для экосистемы"

– Дмитрий Федоров

Вылов медуз актуален для Азовского моря, поскольку их обилие мешает туристам в летний сезон, а также негативно сказывается на биологическом разнообразии водоема.

По словам ученого, запустить производство коллагена из медуз можно будет, если ежегодно вылавливать 1 млн т этих беспозвоночных, пишет РИА Новости.

"Такой расчет, по оценкам экспертов, не окажет сильного влияния на экосистему Азовского моря"

– Дмитрий Федоров

Отметим, что вылов азовских медуз для промпроизводства стартовал в РФ в июле и продлится до середины осени.

Медузы сильно распространились в Азовском море в последние годы на фоне роста солености воды. В разгар летнего сезона на пляжах наблюдается "суп из медуз".