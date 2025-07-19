С нашествием медуз в Азовском море будут бороться заградительными сетями

Медуз могут вывести из перечня водных биоресурсов Юга России, что позволит разрешить их свободный вылов и перерабатывать для использования в пищевой и биотехнической промышленности.

Ситуация с очередным нашествием медуз на Азовском и Черном морях имеет решение – достаточно лишь вывести их из перечня водных биоресурсов, чтобы открыть на них настоящую охоту, рассказал старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин.

"Если для Дальнего Востока это оправдано, то для южных морей России имеет смысл вывести медуз из этого перечня, поскольку идет цикл осолонения Азовского моря, с лета 2019 года ситуация с нашествием желетелых наблюдается ежегодно"

- Владимир Саяпин

Корнероты вида Rhizostoma pulmo, преобладающие в южных морях, выедают зоопланктон – корм планктоноядных рыб тюльки и хамсы, а также расправляются с икрой, мальками и мелкой рыбой, что уже сказалось на ее численности, отметил ученый, передает РИА Новости.

Исключение их из перечня биологических ресурсов развяжет руки добытчикам, которые сейчас обязаны получать лицензии и заключать договора на их вылов. А там не заставят себя ждать разработки по их использованию, например, в пищевой и биотехнической промышленности. Это позволит бизнесу быстро решить "медузный" вопрос, отметил Саяпин.

Тем не менее, пока проблема не решена с ней борются боновыми заграждениями с сетями в местах массового купания людей, которые задерживают наиболее крупные экземпляры, а также уборкой пляжей с телами погибших желетелых.