Азов снова атакуют медузы

Туристов, собирающихся на отдых на побережье Азовского моря, снова напугали нашествием огромных медуз, пишет Telegram-канал SHOT.
"Тысячи гигантских медуз заполонили Азовское море"
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Морские обитатели совсем не безобидны – они довольно ощутимо жалят людей, и после укусов отдыхающие часто страдают от зуда, раздражения и тошноты, что серьезно мешает нормально отдыхать. Также в прибрежной полосе стоит невыносимый запах от разлагающихся тел медуз, передает РИА Новости.
Как полагают специалисты, виноваты в нашествии потепление морской воды и ее высокая соленость.
Напомним, ранее мы писали о том, что медузы в летний сезон становятся бичом не только для отдыхающих, но и для рыбаков – они перегружают кормовую базу основных промысловых рыб, что отрицательно сказывается на улове, и с этим приходится что-то делать.
В минувшем 2024 году летний сезон отдыхающие на Азовском море туристы массово жаловались на засилие медуз в морской воде – нынешним летом их обещали избавить от такого "соседства", заявили в "Росрыболовстве", однако очевидно не смогли справиться с их полчищами.