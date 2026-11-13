Турецкий НПЗ STAR произвел более 25 тыс т сжиженного газа в сентябре

​В сентябре текущего года объем производства сжиженного нефтяного газа на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR составил более 25 тыс тонн.

​На нефтеперерабатывающем заводе STAR в Турции в сентябре текущего года произведено около 25 385 т сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

​Согласно отчету, общий объем чистого производства газа на нефтеперерабатывающих заводах Турции в сентябре составил 108 013 т, что на 6 516 т, или 6,4%, больше показателя сентября прошлого года.

​Напомним, что НПЗ STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), был открыт 19 октября 2018 года, а его строительство началось 5 октября 2011 года. С сентября 2019 года предприятие работает на полную мощность.

​Мощности завода позволяют перерабатывать 13 млн т сырой нефти в год. Наряду со сжиженным газом предприятие выпускает 4,8 млн т дизельного топлива, 1,6 млн т нафты, авиакеросин, смешанный ксилол и нефтяной кокс.