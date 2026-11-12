Новый туристический маршрут в Ингушетии протянется к цветочной поляне

В Джейрахском районе Ингушетии разрабатывают новый эколого-просветительский маршрут, который пройдет в горах среди природных достопримечательностей и башенных комплексов к цветочной поляне Оаздик.

В Джейрахском районе идет разработка нового эколого-просветительского маршрута "Цветочная поляна Оаздик", сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

"Представители проектной команды, эксперты, партнеры и добровольцы изучили участки будущего маршрута с учетом рельефа и гидрологических особенностей местности, определили точки для установки информационных стендов и навигационных указателей"

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Главное внимание туристов на новой трассе будет уделено природным объектам и смотровым площадкам, которые войдут в экскурсионную программу. При этом он будет составлен максимально бережно, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Туристическая тропа пройдет и через недавно восстановленные башенные комплексы в горах, для чего будут при разработке маршрута будут использованы собранные командой материалы: все работы ведутся в рамках проекта "Трехсторонняя модель партнерства ООПТ - Наука – Волонтеры" при поддержке Президентского фонда природы.

Напомним, власти Ингушетии уделяют большое внимание развитию экологических маршрутов, очень популярных у туристов: только в текущем 2026 году на развитие туристической инфраструктуры и обустройство маршрутов в горной Ингушетии было выделено более 30 млн рублей.