Вестник Кавказа

Экс-замглавы МЧС Кубани приговорили к 14,5 годам тюрьмы

Экс-замглавы МЧС Кубани приговорили к 14,5 годам тюрьмы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Симоненко получил 14,5 лет тюрьмы по делу об организации двух покушений на убийство. Ранее у экс-чиновника изъяли имущество и средства на 360 млн рублей.

Бывшего заместителя главы ГУ МЧС Кубани Сергея Симоненко приговорили к 14 годами и 6 месяцам колонии по уголовному делу о двух покушениях на убийство. 

Согласно материалам уголовного дела, Симоненко проходил фигурантом по ряду эпизодов, связанных с покушением на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, организацией приготовления убийства по найму. По данным следствия, показания против бывшего чиновника дали его подчиненные, потерпевшие, а также свидетели. 

Годом ранее суд в Краснодаре изъял у Симоненко имущество и финансовые накопления на сумму в 380 млн рублей. Установлено, что средства были получены Симоненко незаконно, часть активов была оформлена на родственников. 

Карьера в МЧС Симоненко начал в 2003 году, дослужившись до замглавы кубанского ГУ ведомства. Некоторое время он также исполнял обязанности главы управления.

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