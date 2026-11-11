Евросоюз начал готовить очередной пакет антироссийских санкций

Несмотря на то, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби прошли успешно, власти Евросоюза начали подготовку очередного, 22-го по счету пакета санкций против России.

Евросоюз приветствует переговоры в Абу-Даби и намерен поддерживать Украину и в войне, и в мире, заявила по прибытии в Дублин на саммит Европейского политического сообщества глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы приветствуем переговоры в Абу-Даби, Евросоюз тоже присутствовал на них. В то же время страны объединения готовят 22-й пакет санкций против России и предложения по финансированию Киева в 2027 году для его поддержки в ходе войны или в ходе мира"

- Урсула фон дер Ляйен

Новые антироссийские рестрикции будут представлены до следующего заседания европейского Совета, запланированного на 26-27 ноября в Брюсселе, добавила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в столице ОАЭ Абу-Даби завершился двухдневный раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Главным практическим результатом новой встречи стало соглашение о масштабном обмене пленными. Переговоры проходили впервые после почти девятимесячного перерыва в прямом дипломатическом диалоге России и Украины. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, американскую - спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.