Армения может сменить посла в РФ – СМИ

Власти Армении собираются сменить посла страны в России Гургена Арсеняна, пишет армянское издание hraparak.am со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что подобные планы существуют уже давно, с лета текущего года.
"Посол Армении в России Гурген Арсенян, назначенный в августе 2024 года, все же вернется домой. Как стало известно еще летом, власти Армении решили его заменить"
– источник
Как сообщили источники, "назначение нового посла затянулось, поэтому Арсенян продолжил исполнять обязанности".
Обычно процедура назначения нового посла происходит в одно и то же время с отзывом прежнего, поясняется в материале.
По данным издания, армянское руководство решило назначить главой дипломатической миссии в России 67-летнего Самвела Мкртчяна.
Ранее он работал послом Армении в европейских странах и в 2004-2010 годах являлся представителем республики при НАТО.