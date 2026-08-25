Армения может сменить посла в РФ – СМИ

СМИ сообщают, что Армения планирует провести кадровую перестановку на посту посла республике в Москве. Самвел Мкртчян может сменить действующего посла Гургена Арсеняна.

Власти Армении собираются сменить посла страны в России Гургена Арсеняна, пишет армянское издание hraparak.am со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что подобные планы существуют уже давно, с лета текущего года.

"Посол Армении в России Гурген Арсенян, назначенный в августе 2024 года, все же вернется домой. Как стало известно еще летом, власти Армении решили его заменить"

– источник

Как сообщили источники, "назначение нового посла затянулось, поэтому Арсенян продолжил исполнять обязанности".

Обычно процедура назначения нового посла происходит в одно и то же время с отзывом прежнего, поясняется в материале.

По данным издания, армянское руководство решило назначить главой дипломатической миссии в России 67-летнего Самвела Мкртчяна.

Ранее он работал послом Армении в европейских странах и в 2004-2010 годах являлся представителем республики при НАТО.