Вестник Кавказа

В Тбилиси выразили надежду на возобновление диалога с Вашингтоном

Флаги Грузии и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент США Дональд Трамп может возобновить партнерство с Грузией.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может снова начать конструктивный диалог с Грузией, такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В интервью телеканалу "Имеди" он отметил, что нынешний американский лидер может изменить несправедливое отношение бывшей администрации США.

"В условиях предыдущей администрации (Джо Байдена - ред.) эти заявления, конкретные решения, которые были приняты, были пронизаны лишь ложью. Это не партнерство. Это не дружба"

— Каха Каладзе

По мнению мэра грузинской столицы, у Трампа есть возможность "исправить все и начать отношения с Грузией с нового листа".

Напомним, Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах.

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