В Тбилиси выразили надежду на возобновление диалога с Вашингтоном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может снова начать конструктивный диалог с Грузией, такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В интервью телеканалу "Имеди" он отметил, что нынешний американский лидер может изменить несправедливое отношение бывшей администрации США.
"В условиях предыдущей администрации (Джо Байдена - ред.) эти заявления, конкретные решения, которые были приняты, были пронизаны лишь ложью. Это не партнерство. Это не дружба"
— Каха Каладзе
По мнению мэра грузинской столицы, у Трампа есть возможность "исправить все и начать отношения с Грузией с нового листа".
Напомним, Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах.