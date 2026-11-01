Главными импортерами лаврового листа из Грузии оказались Россия и Китай

За первые десять месяцев текущего года лидерами по закупкам выращенного в Грузии лаврового листа стали Россия и Китай.

Лавровый лист у Грузии в этом году закупали в первую очередь Россия и Китай, рассказали в Минсельхозе Грузии.

По данным за январь-октябрь нынешнего года, в общей сложности грузинский лавровый лист поставлялся в 18 стран мира.

Лидирует с большим отрывом Китай, на который пришлось 68% поставок. Второе место занимает Россия, закупившая 23% грузинского лаврового листа.

В общей сложности за эти десять месяцев Грузия направила на экспорт 4,9 тыс т лаврового листа на $19,9 млн.

Относительно аналогичного периода прошлого года количество экспортированного лаврового листа увеличилось на 7%, а стоимость - на 5%.