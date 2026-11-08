Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Турцию

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева
© Фото: Сайт Президента Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Турцию. Президент АР примет участие в саммите лидеров COP31.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент республики Мехрибан Алиева прибыли в Турцию по приглашению лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву встретили председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, глава Комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай, а также другие официальные лица страны.

Сообщается, что Ильхам Алиев примет участие в саммите лидеров COP31. Напомним, что в Турции в эти дни проходит международный экологический форума COP31.

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