Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Турцию. Президент АР примет участие в саммите лидеров COP31.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент республики Мехрибан Алиева прибыли в Турцию по приглашению лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву встретили председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, глава Комиссии по иностранным делам парламента Турции Фуат Октай, а также другие официальные лица страны.
Сообщается, что Ильхам Алиев примет участие в саммите лидеров COP31. Напомним, что в Турции в эти дни проходит международный экологический форума COP31.