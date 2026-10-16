Россельхознадзор развивает сотрудничество России и Грузии в области карантина растений

По итогам аудита грузинских лабораторий Россельхознадзор подтвердит их компетентность в исследованиях поставляемых в Россию семечковых и косточковых культур.

Россельхознадзор направит в адрес Государственной лаборатории сельского хозяйства Грузии акт о подтверждении компетентности, методов и результатов исследований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Российская делегация работала в Грузии со 2 по 6 ноября 2026 года по приглашению Национального агентства продовольствия. Специалисты проверили лаборатории и изучили систему фитосанитарной сертификации поставляемых в Россию семечковых и косточковых культур.

В Государственной лаборатории сельского хозяйства Грузии российские специалисты проверили оборудование, квалификацию кадров и методики анализа продукции на содержание пестицидов, а грузинская сторона продемонстрировала им порядок экспертизы образцов и процедуру выдачи фитосанитарных сертификатов.

Помимо лабораторных проверок, российская делегация осмотрела пять объектов выращивания, хранения и формирования экспортных партий семечковых и косточковых культур в муниципалитете Гори.

По информации Россельхознадзора, Грузия разрабатывает национальную систему карантина растений, интеграция с которой упростит обмен данными, увеличит взаимные поставки и усилит контроль за безопасностью продукции.