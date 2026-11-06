Президенты Азербайджана и Турции встретились с героями Карабахской войны

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Ханкенди встречу с героями Карабахской войны в День Победы Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-премьер, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган во время визита в Ханкенди в воскресенье провели встречу с героями Карабахской войны, военнослужащими, удостоенными орденов "Карабах" и "Зафар", передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, турецкий лидер прибыл в Азербайджан 8 ноября на празднование Дня Победы. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встречали высокого гостя в аэропорту Физули.