Вестник Кавказа

Президенты Азербайджана и Турции встретились с героями Карабахской войны

Президенты Азербайджана и Турции встретились с героями Карабахской войны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Ханкенди встречу с героями Карабахской войны в День Победы Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-премьер, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган во время визита в Ханкенди в воскресенье провели встречу с героями Карабахской войны, военнослужащими, удостоенными орденов "Карабах" и "Зафар", передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, турецкий лидер прибыл в Азербайджан 8 ноября на празднование Дня Победы. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встречали высокого гостя в аэропорту Физули.

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