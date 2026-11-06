Турция построит огромную школу в Агдаме

Власти Турции начали строительство в освобожденном от оккупации Агдаме огромной школы общей площадью почти в 15 тысяч квадратных метров, в которой будет около 40 классов для будущих учеников, заявил в Шуше президент страны.

Турецкие строительные компании начали возведение в освобожденном от оккупации городе Агдам в Карабахе школы площадью 14,5 тыс кв м, рассчитанной на 40 классов, ее торжественное открытие запланировано на следующий год, заявил сегодня в Шуше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы приступили к строительству школы площадью 14 500 квадратных метров, рассчитанной на 40 классных комнат"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также президент Турции дал высокую оценку темпам, с которыми восстанавливается Карабах, и то, как регион возрождается и возвращается к прежней жизни, передает Sputnik Азербайджан.

Каждый вновь зажженный домашний очаг, каждый построенный объект, каждый восстановленный памятник исторического наследия в этом многострадальном регионе – яркое свидетельство веры азербайджанского народа в светлое будущее, и Турция продолжит делиться с Азербайджаном на этом пути, - подчеркнул Эрдоган.

Также турецкий лидер с особой гордостью отметил недавно открытый в Джебраиле Азербайджано‑турецкий международный учебный центр лесного хозяйства и комплекс "умного" выращивания саженцев, который стал еще одним символом сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.