Турция построит огромную школу в Агдаме

Турецкие строительные компании начали возведение в освобожденном от оккупации городе Агдам в Карабахе школы площадью 14,5 тыс кв м, рассчитанной на 40 классов, ее торжественное открытие запланировано на следующий год, заявил сегодня в Шуше президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы приступили к строительству школы площадью 14 500 квадратных метров, рассчитанной на 40 классных комнат"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Также президент Турции дал высокую оценку темпам, с которыми восстанавливается Карабах, и то, как регион возрождается и возвращается к прежней жизни, передает Sputnik Азербайджан.
Каждый вновь зажженный домашний очаг, каждый построенный объект, каждый восстановленный памятник исторического наследия в этом многострадальном регионе – яркое свидетельство веры азербайджанского народа в светлое будущее, и Турция продолжит делиться с Азербайджаном на этом пути, - подчеркнул Эрдоган.
Также турецкий лидер с особой гордостью отметил недавно открытый в Джебраиле Азербайджано‑турецкий международный учебный центр лесного хозяйства и комплекс "умного" выращивания саженцев, который стал еще одним символом сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.