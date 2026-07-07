Новые авиарейсы связали Ереван и Софию

Болгарский авиаперевозчик GullivAir совершил первый рейс из Софии в Ереван. Теперь рейсы между столицами будут выполняться два раза в неделю.

Новые рейсы между столицами Армении и Болгарии будут совершаться дважды в неделю, сообщает пресс-служба ереванского аэропорта "Звартноц".

Отмечается, что сообщение установлено болгарской авиакомпанией GullivAir, чей самолет сегодня совершил первый рейс в Ереван.

В церемонии встречи рейса приняли участие заместитель министра иностранных дел и международной торговли Республики Армения Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Болгарии Иванка Ташева, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно официальным данным, полеты будут выполняться самолетами Airbus A320 каждый четверг и субботу при поддержке авиакомпании Bulgaria Air.