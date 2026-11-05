Номерной фонд курортов Краснодарского края на зиму забронирован на 35%

На предстоящий зимний сезон номерной фонд курортов Краснодарского края забронирован уже на 35%, при этом средняя глубина бронирования достигает порядка двух месяцев.

Номерной фонд курортов Краснодарского края на декабрь 2026 года и январь 2027 года забронирован на 35%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

В ведомстве уточнили, что туристы бронируют номера уже за два месяца до поездки, при этом за последние годы Краснодарскому краю удалось существенно сократить разрыв между летним и зимним турпотоком.

По данным министерства, зимой более четверти туристов выбирают горные и предгорные территории, где помимо горнолыжных комплексов традиционно популярны Апшеронский и Мостовский районы.

Кроме того, в ведомстве фиксируют рост интереса к оздоровительным и спа-программам, круглогодичным винодельням и отдыху на природе, для чего в реестр туристских маршрутов региона внесено 365 направлений от легких троп до сложных горных восхождений.