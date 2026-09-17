Ozon вдвое расширит сеть пунктов выдачи в Узбекистане

Руководство российского маркетплейса Ozon приняло решение до конца 2027 года удвоить число пунктов выдачи в Узбекистане: причиной этого стал повышенный интерес жителей страны: за 10 месяцев текущего года его оборот вырос почти в пять раз.

Пунктов выдачи товаров российского маркетплейса Ozon в Узбекистане станет больше: в будущем 2027 году их число удвоится, сообщило торговое представительство России в республике.

"Компания намерена вдвое увеличить количество пунктов выдачи заказов по всей республике до конца 2027 года"

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Востребованность товаров, которые предоставляет маркетплейс, в Узбекистане неизменно растет: только за 10 месяцев 2026 года оборот торговой платформы вырос почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в торгпредстве, передает ТАСС.

В расширении торговой сети торгпредство руководствуется меморандумом с Агентством по развитию легкой промышленности при Кабинете министров Узбекистана, документ предусматривает в том числе бесплатное обучение предпринимателей, рекламные кампании и сопровождение персональных менеджеров компании, говорится в сообщении.

Напомним, Ozon активно развивает свой бизнес в странах СНГ: филиалы компании успешно работают не только в Узбекистане, но и в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Туркмении и Грузии.