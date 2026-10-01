В Крыму появится новый природный заказник

Под Симферополем планируется создать природный заказник. Около 86 га степных территорий будет включено в новый заказник.

В Крыму в Симферопольском районе в этом году будет создан новый государственный заказник, информацией поделились в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

"В 2026 году планируется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) в районе села Ключи Симферопольского района Республики Крым ориентировочной площадью 86 га"

– министерство

В ведомстве отметили, что территория получит статус государственного природного заказника, в него войдут целинные степные комплексы растительности. На территории будущего заказника произрастают 15 видов растений и обитают 11 видов животных, включенных в Красные книги России и Крыма, пишет ТАСС.

В настоящее время в Крыму 196 особо охраняемых природных территорий регионального значения, их общая площадь составляет почти 97 тыс га.