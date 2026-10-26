"Зимние пляжи" останутся открытыми в Анапе

Мэр Анапы Светлана Маслова опровергла сообщения о якобы прекращении работы пляжей города-курорта на зиму.

В Анапе продолжат работать "Зимние пляжи", заявила глава города-курорта Светлана Маслова.

"Они будут доступны для прогулок и времяпрепровождения на свежем воздухе"

- Светлана Маслова

Она напомнила, что на центральном пляже можно провести время на детских и спортивных площадках, востребованность которых не зависит от времени года.

Мэр также упомянула лаунж-зону, подчеркнув, что скоро она будет оформлена в новогоднем стиле, будут созданы фотозоны и арт-объекты. Планируется также устраивать тематические мероприятия как для детей, так и для взрослых.