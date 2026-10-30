Гусев возглавил "Ахмат"

Ролан Гусев назначен на пост главного тренера ФК "Ахмат". Предыдущим наставником команды был Станислав Черчесов

Новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат" стал Ролан Гусев. Об этом сказано в сообщении, распространенном 2 ноября пресс-службой грозненской команды.

"В понедельник вечером на общекомандном собрании тренера команде представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. В тренерский штаб Ролана Александровича вошли старший тренер Роман Шаронов, тренер Дмитрий Архипов и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда <...> Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!"

- пресс-служба

Напомним, ранее сегодня "Ахмат" объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. Он возглавлял грозненцев с августа прошлого года.

После 13 туров "Ахмат" находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице национального первенства. В активе грозненцев 11 очков. В следующем туре "Ахмат" встретится с "Родиной". Игра пройдет в Грозном 7 ноября.