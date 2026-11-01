Россия наращивает экспорт сжиженного природного газа

Российская Федерация остается вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу, сообщило Международное энергетическое агентство. Доля страны в экспорте голубого топлива в страны ЕС составляет 13%.

Россия за девять месяцев увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 7% (или на 2 млрд кубометров), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Экспорт СПГ из России вырос на 7% (или более чем на 2 млрд куб. м) в годовом выражении в I-III квартале 2026 года"

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При этом Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Европу с долей 13%, большая часть российского газа поставляется в Бельгию, Францию и Испанию, отмечает МЭА, передает ТАСС.

Сейчас в России работают два мощных завода по производству СПГ - "Ямал СПГ" и "Сахалин-2". В Европу поставляется значительная часть газа, произведенного на среднетоннажных СПГ-заводах на Балтике - "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк", в отношении которых действуют санкции, введенные министерством финансов США.