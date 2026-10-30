Вестник Кавказа

В Абхазии раскрыли, как избежать очередей на границе

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Въехать в Абхазию без очереди можно после полудня, в утренние часы границу пересекает большое количество туристических автобусов.

Чтобы не застрять в очереди на российско-абхазской границе, необходимо выбирать середину дня, в это время поток через КПП меньше, чем утром, поделился глава погрануправления службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии Рустам Латипов.

Наибольшие очереди на въезд в Абхазию наблюдаются в утренние часы и связаны с потоком туристических автобусов, объяснил он.

"Временной период, если говорить, с периода 6.00 утра до часов 11.00-12.00 (совпадает с мск). Это по направлению из Российской Федерации в республику Абхазия"

– Рустам Латипов

В обратном направлении очереди образуются около восьми вечера – однодневные туристы покидают республику, добавил Латипов, передает РИА Новости.

После модернизации КПП пропускная способность границы РФ и Абхазии вырастет в 9-10 раз.

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