РФ увеличила поставки удобрений в Турцию почти на 25%

Согласно данным турецкой статистики, поставки российских удобрений в республику за первые три квартала 2026 года достигли $315 млн, что больше на четверть, чем в прошлом году.

Поставки российских удобрений в Турцию в 2026 году увеличились по сравнению с 2025 годом на четверть, свидетельствуют данные турецкой статслужбы.

Отмечается, что за три квартала текущего года сумма экспорта удобрений достигла $315 млн.

При этом, поставки удобрений в сентябре сократились и в месячном, и в годовом отношении — в 2,3 раза и на 44% соответственно.

Наибольшим спросом у турецких компаний пользовались азотные удобрения, они были импортированы на $22 млн.

Также смешанные удобрения Россия экспортировала на сумму $5,5 млн и на $16 тыс — калийные.

С января по сентябрь 2026 года Россия поднялась на второе с третьего места среди основных поставщиков удобрений в Турцию, следует из отчета.

Также в топ-5 экспортеров удобрений вошли Оман, Китай, Марокко и Египет, пишет РИА Новости.