Путин рассказал о позиции РФ по палестинскому вопросу

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что для окончательного решения палестинского вопроса Москва придерживается позиции о создании двух отдельных государств в секторе Газа.

Россия считает необходимым создание двух отдельных государств для окончательного разрешения палестинского конфликта, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия-Африка.

По мнению российского лидера на территории сектора Газа должно быть сформировано полноценное Палестинское государство.

"Россия поддерживает и считает, что окончательное решение палестинского вопроса может быть достигнуто только при реализации известного принципа создания двух государств, в том числе полноценного государства на территории Палестины - Палестинского государства"

– Владимир Путин

Напомним, третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября