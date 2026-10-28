Казахстан сильно зависит от поставок российских продуктов

Почти половина импорта продуктов питания в Казахстане приходится на продукты, произведенные в России: сильнее всего растет импорт пшеницы, шоколада и изделий из какао, сообщили в бюро национальной статистики страны.

Рост продовольственной инфляции в Казахстане во многом зависит от импорта продовольственных товаров: только за восемь месяцев 2026 года страна ввезла продовольствия на $5 млрд, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в бюро национальной статистики Казахстана.

"На продукты питания пришлось 11,8% всего импорта страны: поставки из стран СНГ выросли на 8,6%, до $3,1 млрд, а из остальных государств - на 2,6%, до $1,9 млрд. В целом за 10 лет стоимость годового импорта продовольствия в Казахстан выросла более чем вдвое: с $3,4 млрд в 2015 году до $7,4 млрд в 2025-м"

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При этом главным поставщиком продовольствия в Казахстан остается Россия, которая только за 8 месяцев 2026 года поставила в страну продуктов на $2,4 млрд - на 9,8% больше, чем годом ранее. Ее общая доля в продовольственном импорте Казахстана достигла 47,7%, тогда как годом ранее составляла 46,3%, передает Sputnik Казахстан.

В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Китай, увеличивший поставки на 24,2%, до $407,6 млн, Беларусь (14,8%, $244,6 млн) и Узбекистан (16,1%, $234,2 млн). При этом импорт продовольствия из Турции и Украины сократился, говорится в сообщении.

Больше всего в страну за восемь месяцев ввезли шоколада и продуктов из какао: на $318,3 млн, продуктов питания на $291,5 млн, хлеба и мучных изделий на $251,2 млн, а также сахара на $235,1 млн, утверждает статистика.

Сильнее всего вырос импорт пшеницы - за январь–август Казахстан закупил за рубежом 1,2 млн т зерна на $191,3 млн, втрое больше, чем за тот же период 2025 года, и почти вся она – российского производства.