Вестник Кавказа

В Кисловодске 14 улиц остались без водоснабжения и тепла

В Кисловодске 14 улиц остались без водоснабжения и тепла
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 10 улиц Кисловодска остались без подачи холодной питьевой воды и теплоснабжения из-за аварии на водоводе. Восстановить снабжение планируют к вечеру среды.

В Кисловодске приостановлена подача питьевой воды и тепла из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

"У нас опять отключение воды, а значит, и горячей воды вместе с теплом (...) В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водовйоде прекращена подача холодной питьевой воды по ряду улиц города"

- Евгений Моисеев

На данный момент для восстановления водоснабжения ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется к 18:00 среды.

Отмечается, что ограничения затронули 14 улиц, включая два детских сада и один из центральных тепловых пунктов "Теплоэнерго Кисловодск". 

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