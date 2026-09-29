В Кисловодске 14 улиц остались без водоснабжения и тепла

Более 10 улиц Кисловодска остались без подачи холодной питьевой воды и теплоснабжения из-за аварии на водоводе. Восстановить снабжение планируют к вечеру среды.
В Кисловодске приостановлена подача питьевой воды и тепла из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
"У нас опять отключение воды, а значит, и горячей воды вместе с теплом (...) В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водовйоде прекращена подача холодной питьевой воды по ряду улиц города"
- Евгений Моисеев
На данный момент для восстановления водоснабжения ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется к 18:00 среды.
Отмечается, что ограничения затронули 14 улиц, включая два детских сада и один из центральных тепловых пунктов "Теплоэнерго Кисловодск".